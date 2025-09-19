Лихачев обсудил расширение сотрудничества с коллегами из Индии

Глава Росатома отметил, что госкорпорация предлагает Нью-Дели совместную работу по локализации проектов строительства атомных электростанций большой и малой мощности

МОСКВА, 19 сентября /ТАСС/. Глава Росатома Алексей Лихачев в ходе конференции МАГАТЭ обсудил расширение сотрудничества с коллегами из Индии, говорится в сообщении российской госкорпорации.

"Встреча с делегацией из Индии, которая является одним из ключевых партнеров Росатома, была посвящена расширению сотрудничества в области мирного атома. Росатом предлагает Индии совместную работу по локализации проектов строительства атомных электростанций большой и малой мощности, учитывая развитые индустриальные возможности Индии", - говорится в сообщении.

В Росатоме отметили, что "стороны обсудили текущее строительство четырех энергоблоков второй и третьей очереди АЭС "Куданкулам" в рамках межправительственного соглашения".