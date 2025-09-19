Как отметил глава группы защиты инфраструктурных IT-решений "Газинформсервиса", такие атаки не приведут к каким-либо негативным последствиям, если IT-инфраструктура выстроена грамотно

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Взлом сайта аэропорта Пулково может не привести к каким-либо негативным последствиям, если IT-инфраструктура выстроена грамотно. Такую позицию ТАСС высказал глава группы защиты инфраструктурных IT-решений компании "Газинформсервис" Сергей Полунин, отметив, что взлом сайта не является взломом всей компании.

"Взлом сайта - это не взлом компании. Да, такие взломы всегда заметны, всегда попадают в ленты новостей, но сам по себе сайт - это только точка входа. Если внутри все организовано грамотно, то дальше сайта дело не пойдет. По всем правилам сайты обычно размещаются в изолированной среде и имеют только необходимые точки подключения с внешними контрагентами, поэтому пока я бы не стал паниковать", - сказал он.

Специалист признал, что от взлома не застрахован никто, но заметил, что о взломе сайта Пулково пока мало что известно. Он подчеркнул в контексте недавней атаки на "Аэрофлот", что "взлом сайта - это взлом сайта, для этого не нужно сидеть внутри сети жертвы, а достаточно найти уязвимость на самом сайте".

Полунин также отметил сложную ситуацию с защищенностью системообразующих компаний РФ (в число которых с 2020 года входит Пулково).

"Атакам они подвергаются постоянно, а вот подобные новости о взломах мы слышим совсем нечасто. Для экспертов в области ИБ это показатель, хотя, безусловно, недоступность сайта аэропорта в течение какого-то времени - это серьезный репутационный ущерб", - пояснил он.