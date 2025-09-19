В частности, предлагается перенести задолженности регионов по бюджетным (казначейским) кредитам с 2025 года на следующий

ВОЛГОГРАД, 19 сентября. /ТАСС/. Инициатива депутатов Волгоградской областной думы о реструктуризации льготных бюджетных кредитов, предоставляемых субъектам РФ, поддержана на заседании комитета Южно-Российской парламентской ассоциации (ЮРПА). В рамках 43-й конференции депутаты 17 парламентов Юга России рассмотрят более 80 предложений по совершенствованию нормативной правовой базы, сообщила пресс-служба регионального парламента.

"Инициативы волгоградских парламентариев поддержаны сегодня на заседании комитета ЮРПА по бюджету, налогам и собственности. Вопрос касался реструктуризации льготных бюджетных кредитов, предоставляемых субъектам РФ", - говорится в сообщении.

В частности, предлагается перенести задолженности регионов по бюджетным (казначейским) кредитам с этого года на 2026 год. Это, по мнению депутатов, будет способствовать стабилизации ситуации с исполнением региональных бюджетов и позволит обеспечить бесперебойное финансирование социально значимых расходов. Данная инициатива направлена на поддержку предложения профильной комиссии Госсовета РФ.

Всего на конференции депутаты 17 парламентов Юга России, включая регионы Донбасса и Новороссии, а также Республики Абхазия рассмотрят более 80 предложений по совершенствованию законодательства.