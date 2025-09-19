Это позволит увеличить пропускную способность станции "Площадь Тукая" на 50%

КАЗАНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Соглашение, направленное на цифровизацию пассажирских перевозок и внедрение передовых платежных сервисов, подписано между МУП "Метроэлектротранс" (Казань) и отделением "Банк Татарстан" Сбербанка на полях форума Kazan Digital Week, передает корреспондент ТАСС.

"Первым практическим шагом в реализации соглашения станет рассмотрение проекта по внедрению на станции "Площадь Тукая" новейших интеллектуальных турникетов, представляющих собой российскую разработку на базе полностью отечественного программного обеспечения", - сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

Отмечается, что это позволит увеличить пропускную способность станции на 50% и обеспечит интеграцию всех доступных способов оплаты - от транспортных и банковских карт до биометрии и QR-кодов. "Новое оборудование оснащено системой смарт-датчиков для точного подсчета пассажиропотока, интерактивной подсветкой, которая визуально заменяет напольные стикеры и проецирует зону для биометрической оплаты, а также встроенным информационным дисплеем для удобства пассажиров", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что партнерство нацелено на цифровую трансформацию пассажирских перевозок и внедрение передовых безналичных платежных технологий.

О Kazan Digital Week

Международный форум Kazan Digital Week проходит с 17 по 19 сентября 2025 года в Татарстане. Деловая программа включает более 160 секций, выступят более 1,2 тыс. спикеров. В форуме участвует более 70 стран. Программа структурирована по 10 тематическим направлениям. Эксперты в частности обсудят темы цифровых технологий в госуправлении, образовании, культуре, здравоохранении, сельском хозяйстве, кибербезопасность, финтех и интеллектуальные транспортные системы. Впервые форум прошел в 2020 году, а 2023 году мероприятие получило федеральный статус.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.