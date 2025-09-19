В Ростовской области сосредоточены уникальные предприятия оборонного комплекса, наращивается выпуск беспилотников, отметил Владимир Устинов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сентября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Владимир Устинов отметил богатый опыт нового губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, который пригодится для целей спецоперации, следует из его послания, которое зачитал заместитель полномочного представителя президента РФ в ЮФО Алексей Ермаков, передает корреспондент ТАСС.

"Вы вступаете в должность в непростой период для нашей страны. Близость к зоне проведения специальной военной операции накладывает на вас особую ответственность. Исторически область тесно связана с регионами Донбасса и Новороссии. Испытания последних лет только укрепили это единство. Сегодня внуки, правнуки поколения сокрушившего фашизм приближают нашу общую победу. Их семьи должны быть в поле постоянного внимания властей всех уровней. Ростовский регион - один из опорных, стратегически значимых для обеспечения нужд специальной военной операции. Тем более у вас большой опыт именно управления в этой сфере", - следует из поздравления Устинова.

Полпред в ЮФО также отметил, что в Ростовской области сосредоточены уникальные предприятия оборонного комплекса, наращивается выпуск беспилотников.

4 ноября Василий Голубев, который возглавлял Ростовскую область с 2010 года, сообщил, что покидает пост главы региона. Вечером президент РФ Владимир Путин провел встречу с гендиректором Объединенной авиастроительной корпорации Юрием Слюсарем, которому предложил пост врио главы Ростовской области. Слюсарь ответил согласием. 7 ноября врио губернатора Слюсарь прибыл в Ростов-на-Дону, его официально представили членам правительства региона.