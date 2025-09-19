Глава госкорпорации Алексей Лихачев индийские партнеры обсудили потенциал расширения сотрудничества

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Глава Росатома Алексей Лихачев в рамках конференции МАГАТЭ обсудил с индийскими партнерами серийное строительство АЭС большой и малой мощности российского дизайна на территории республики. Об этом сообщила госкорпорация.

"Стороны обсудили <...> потенциал расширения сотрудничества и серийного строительства в Индии АЭС большой и малой мощности по российскому дизайну", - говорится в сообщении.

Росатом также подтвердил появившиеся 15 сентября сообщения о том, что в ходе конференции МАГАТЭ с венгерскими партнерами обсуждался статус строительства АЭС "Пакш-2".

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что в Вене совместно с Росатомом было рассмотрено ускорение строительства атомной станции.