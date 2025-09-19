Речь идет о Preiss-Daimler Group

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Немецкая компания Preiss-Daimler Group вышла из совместного предприятия с "Татнефтью" по производству стекловолокна ООО "П-Д Татнефть-Алабуга стекловолокно", следует из данных ЕГРЮЛ.

По данным реестра, 75% в компании теперь принадлежит ООО "Татнефть-актив", а 25% - "Татнефть-пресскомпозит". Соответствующие изменения в реестр были внесены 11 сентября. Ранее немецкая P-D Glasseiden GmbH Oschatz (входит в Preiss-Daimler Group) владела 25% в СП.

"П-Д Татнефть-Алабуга стекловолокно" - один из крупнейших производителей стекловолокна и продукции на его основе в России и СНГ, с 2008 года является резидентом ОЭЗ "Алабуга".