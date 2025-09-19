Отрицательную динамику показали черная икра, роллы и морепродукты

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российские потребители стали реже покупать дорогие деликатесы, при этом спрос на экзотические продукты в этому году растет, свидетельствуют данные исследовательской компании NTech, которые есть в распоряжении ТАСС.

"Потребители насытились товарами, относящимися к категории "Вкусняшки" (продукты для удовольствия, не для ежедневного потребления, чтобы "порадовать себя"). <...> Аналитики подчеркивают тенденцию, что продукты для удовольствия раньше росли быстрее рынка, а сейчас продолжают расти в целом, но хуже рынка, а многие показывают минусы", - сказано в исследовании.

Продажи продуктов этой категории в III квартале 2024 года в физическом выражении по отношению к III кварталу 2022 года выросли на 37%, при том, что весь рынок продуктов питания за тот период вырос на 10%. В то же время за период с декабря 2024 по май 2025 года рост продаж деликатесов замедлился до 2,1% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, рынок за этот период вырос на 2,8%, отметили аналитики компании.

Отрицательную динамику показали черная икра (был рост 155% теперь падение на 37%), роллы (рост 74% против падения на 16%) и морепродукты (с +50% до -2%).

"Сейчас огромное количество людей находятся в поисках компромиссного продукта. Они не хотят возвращаться к простой куриной тушке, но и дорогие продукты, пусть даже очень качественные, себе не позволяют. На этом стыке спрос движется в сторону компромисса. Поэтому мы видим рост спроса на куриное филе и маринады. Продажи этих товаров росли и в физическом, и в денежном выражении лучше рынка в целом", - рассказал директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов.

При этом в текущем году наблюдается значительный рост спроса на экзотические и современные продукты. Например, продажи тайского супа "Том ям" увеличились на 108% в период с декабря 2024 по май 2025 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в то время как щи утратили популярность среди покупателей - продажи готового продукта за тот же период снизились на 21%. Высокими темпами растет спрос на относительно экзотические для россиян крупы булгур (25%) и киноа (15%), несмотря на то, что их средневзвешенная цена значительно выше, чем на привычные россиянам гречку и рис, отметили эксперты.