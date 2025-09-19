Суд отложил до 25 ноября иск "Транснефти" к Citrix Systems на 17,1 млн рублей

Компания ранее подала иски на 83,1 млн рублей к IBM, ПО Red Hat на 12,8 млн рублей и Citrix на 17,1 млн рублей, а также три иска суммарно на 62 млн рублей к Cisco

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы отложил до 25 ноября рассмотрение иска "Транснефти" к американскому производителю программного обеспечения (ПО) Citrix Systems на сумму 17,1 млн рублей, следует из данных картотеки арбитражных дел.

Ранее "Транснефть" подала иски на 83,1 млн рублей к американской технологической компании IBM, к американским производителям ПО Red Hat на 12,8 млн рублей и Citrix на 17,1 млн рублей, а также три иска суммарно на 62 млн рублей к Cisco. Иски к IBM, Red Hat и к Cisco на 5,85 млн рублей суд удовлетворил, а еще одну из претензий к Cisco на 193 тыс. рублей "Транснефть" отозвала.

"Транснефть" - российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов России. Государству принадлежит 78,55% уставного капитала компании, или 100% голосующих акций.