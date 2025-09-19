Руководитель ACN Worldwide Ltd. Нельсон Вонг отметил, что китайцы хотели бы знать больше о России

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Иностранные участники форума "Облачные города" в Москве выразили восхищение потенциалом России в развитии умных городов. Как отметил руководитель ACN Worldwide Ltd. Нельсон Вонг, обсуждение подобных тем в России стало неожиданностью для Китая.

"Народ Китая, моей родной страны, никогда бы и не думал, что темы умных городов могут обсуждаться так широко в России. Это означает, что энергия и потенциал России - это то, чем мы должны восхищаться. Народ Китая хотел бы знать больше о России, изучать ее", - заявил эксперт на форуме.

Опыт Китая

При этом он отметил, что опыт КНР невозможно перенести в другие страны в неизменном виде. "Правительство Китая всегда повторяет, что у каждой страны есть право выбрать свой путь развития. Наша модель применима к Китаю, но вряд ли - к какой-либо другой стране. У каждого народа есть своя уникальная политическая и социальная системы, религиозные убеждения", - пояснил Вонг.

Научный руководитель факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Михаил Блинкин также отметил, что "китайский опыт нельзя списать, как двоечник списывает у отличника: его надо осмыслить, потому что слишком разные истории, плотность населения, взгляды на жизнь, национальные элиты".

Генеральный директор Shenzhen Oriental Communication Олег Ремыга добавил, что даже в самом Китае используется термин "рыночная экономика с китайской спецификой". По его словам, лучшие практики КНР можно заимствовать, но адаптируя под российские реалии.

По данным McKinsey, трехуровневая модель взаимодействия университетов, государства и бизнеса позволяет Китаю достигать 68% успеха в коммерциализации технологий - значительно выше среднемирового показателя. Вместе с тем, как отметили участники форума, механическое копирование этой модели без учета местных условий обречено на провал.

Форум о будущем городов БРИКС "Облачные города" проходил в Москве 17-18 сентября.