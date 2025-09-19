Группа также сообщила, что попросила свой лейбл Universal Music Group удалить свои композиции со всех музыкальных стриминговых сервисов в Израиле

ЛОНДОН, 19 сентября. /ТАСС/. Британская трип-хоп группа Massive Attack потребовала изъять свои песни из музыкального сервиса Spotify из-за инвестиций его основателя Даниэля Эка в германскую компанию Helsing, разрабатывающую военные дроны и технологии для истребителей.

Как пишет газета The Guardian, группа Massive Attack стала первым представителем крупного лейбла, который решил удалить свои альбомы из Spotify в знак протеста. Издание сообщает, что в июне венчурная компания Эка Prima Materia инвестировала €600 млн в фирму Helsing, которая занимается разработкой военных дронов, а также ИИ-технологий для передачи данных в центры принятия решений в боевых действиях. Эк также является председателем германской фирмы.

"В свете (предполагаемых) значительных инвестиций его руководителя в компанию [Helsing], разрабатывающую военные дроны и ИИ-технологии для истребителей, Massive Attack сделала запрос на изъятие нашей музыки из музыкального стримингового сервиса Spotify на всех территориях", - написала группа в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Представитель сервиса Spotify в ответ на сообщение группы заявил, что платформа не связана с компанией Helsing. Тем не менее он сообщил, что связался с германской фирмой, и там его заверили, что она не имеет отношения к происходящему в Газе и ее усилия сосредоточены на Европе.

Отдельно британская группа сообщила, что попросила свой лейбл Universal Music Group удалить свои песни со всех музыкальных стриминговых сервисов в Израиле.

О Massive Attack

Группа Massive Attack образована в 1988 году в Бристоле и является пионером стиля трип-хоп. В постоянный состав коллектива входят Роберт Дель Ная и Грант Маршалл. Cогласно оценкам ряда британских музыкальных критиков, Massive Attack стала группой, определившей звучание 90-х годов в Соединенном Королевстве.

Среди самых известных композиций Massive Аttack - Unfinished Sympathy, Angel и Teardrop, ставшая главной музыкальной темой сериала "Доктор Хаус". В 2018 году музыканты выступали на фестивале Park Live в Москве.