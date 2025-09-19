Министерство планирует перечень мер, которые будут направлены на поддержку российской огранки, отметил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Внутренний рынок бриллиантов РФ оценивается примерно в полмиллиона карат, что является значительным объемом. Такие данные привел заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в интервью RT.

"Мы оцениваем российский рынок бриллиантов примерно в полмиллиона карат, и это достаточно большой рынок", - сказал он.

Моисеев добавил, что Минфин планирует перечень мер, которые будут направлены на поддержку российской огранки. "Надеюсь, мы сможем сделать так, чтобы она заняла достойное место в нашей стране", - заключил замминистра.