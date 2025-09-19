Заведующий сектором военно-политического анализа и исследовательских проектов ИМЭМО РАН отметил, что американский президент хочет "встроиться" в сотрудничество РФ, Китая и Индии

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп может пересмотреть таможенную политику в отношении Китая и Индии после запланированного на сегодня телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином. Такое мнение высказал ТАСС заведующий сектором военно-политического анализа и исследовательских проектов ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев.

"Конечно, речь идет о поиске компромиссов, - отметил эксперт, отвечая на вопрос о возможном намерении Трампа скорректировать пошлины для КНР в контексте предстоящего телефонного разговора. - Компромисс будет найден в тех областях, которые интересуют друг друга (США, КНР и Индию - прим. ТАСС). Поэтому где-то пойдут на компромисс Китай и Индия, а где-то и Соединенные Штаты будут вынуждены это сделать".

Аналитик отметил, что ранее Трамп взял достаточно резкий курс, стремясь заставить весь окружающий мир просить Вашингтон о снижении пошлин и возвращении сотрудничества. По мнению Ознобищева, в отношении Москвы и Нью-Дели эффект получился обратный: "Россия подтвердила высокий уровень отношений с КНР, а Индия начала более тесное сотрудничество с этой "могучей двойкой".

Эксперт обратил внимание, что трехсторонняя встреча на уровне министров иностранных дел России, Индии и Китая 10 сентября в Москве оказала ошеломляющее воздействие на Вашингтон. "И теперь Трамп пытается наверстывать. Из этого что-то, конечно, получится", - отметил Ознобищев, добавив, что президент США сейчас хочет "поймать волну и как-то встроиться в это соперничество и сотрудничество и получить свои преференции".