Цена АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ выросла за день до 79,309 тыс. руб. за тонну

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Биржевая стоимость летнего дизельного топлива растет уже восьмую торговую сессию подряд и на сегодняшних торгах превысила 70 тыс. руб. за тонну впервые с сентября 2023 года, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Бензин АИ-92 подешевел на 0,46% - до 72,831 тыс. руб. за тонну. Цена АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ выросла за день на 0,07% - до 79,309 тыс. руб. за тонну.

При этом стоимость летнего дизельного топлива увеличилась на 1,1% - до 70,358 тыс. руб. за тонну. Топочный мазут подорожал на 0,96% - до 24,779 тыс. руб. за тонну, стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросин) снизилась на 0,15% - до 72,840 тыс. руб. за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов сократилась на 0,65% - до 19,455 тыс. руб. за тонну.

Ранее вице-премьер России Александр Новак поддержал предложение Минэнерго продлить запрет экспорта бензина для производителей топлива на весь сентябрь, для непроизводителей - до конца октября.