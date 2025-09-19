Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев объяснил эту тенденцию длительным инвестиционным циклом в алмазодобывающей отрасли

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Объем предложения алмазов на мировом рынке в ближайшие годы может сократиться в три-четыре раза, что приведет к нарастающему жесткому дефициту. Такой прогноз озвучил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в интервью RT.

"Лет через пять или уж точно к 2032 году объем алмазов на мировом рынке упадет в три или четыре раза. И поскольку период между инвестициями и выходом очень длинный, только, может быть, к концу 2030-х - началу 2040-х годов производство сможет возобновиться. Поэтому мы скоро войдем с вами в ситуацию нарастающего жесточайшего дефицита на этом рынке", - сказал он.

Моисеев объяснил эту тенденцию длительным инвестиционным циклом в алмазодобывающей отрасли. Период между вложениями в новые месторождения и выходом их на полную мощность очень продолжителен - "плюс-минус десять лет", что не позволяет быстро среагировать на рыночную конъюнктуру, сказал он.