Патрушев: в Арктике создано около 40 млн га особо охраняемых территорий

По словам вице-премьера, большая роль в экологическом оздоровлении Арктики принадлежит российскому бизнесу

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Около 40 млн гектаров особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального уровня создано в российской Арктике, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев. Вице-премьер говорил об этом на презентации "Арктического досье" в национальном центре "Россия".

"На территории Арктической зоны, там, где это действительно было необходимо, созданы особо охраняемые природные территории федерального уровня. Совокупно это порядка 40 млн га, что является самым масштабным вкладом среди арктических государств", - рассказал Патрушев.

Вице-премьер подчеркнул, что огромная роль в экологическом оздоровлении Арктики принадлежит ответственному российскому бизнесу. "Компании самостоятельно либо в партнерстве с государством реализуют уникальные проекты, в том числе, международного масштаба", - отметил Патрушев.

Достижения и перспективы

Как напомнил вице-премьер, по поручению президента РФ создан Фонд поддержки природоохранных инициатив, и в его рамках в 2025 году 15% всех проектов, получивших гранты, направлены на сохранение и изучение природной среды в арктической зоне.

В Арктике ведется ликвидация объектов накопленного экологического вреда. Как рассказал Патрушев, за 2024 год рекультивация земель затронула более 6 тысяч га, прежде всего в Ямало-Ненецком автономном округе и Якутии. В нацпроекте "Экологическое благополучие" на создание в Арктике современных систем обращения с отходами, сохранение лесов, восстановление водных объектов и снижение выбросов в атмосферу выделяется 12 млрд рублей.

На ближайшие годы запланирована расчистка рек в Красноярском крае, Архангельской области, ЯНАО. Помимо этого, запланировано также лесовосстановление на площади около 500 тысяч га.

Модернизируется наблюдательная сеть Росгидромета, на что в 2025 году выделено около 1 млрд рублей. Пополняется научный экспедиционный флот - в частности, в 2028 году будет введено в строй судно "Иван Фролов", одно из крупнейших в своей сфере, и правительство поддержало строительство еще одного такого судна.

"Дальнейшее эффективное освоение данного региона должно быть неразрывно связано с заботой об окружающей среде. <…> Российская Федерация продолжит двигаться по пути природосбережения на всех своих территориях. Мы последовательно придерживаемся целей устойчивого развития ООН и выступаем за укрепление диалога в сфере рационального природопользования", - рассказал Патрушев.

"Арктическое досье" - национальный доклад о вкладе Российской Федерации в восстановление экосистем Арктики, подготовленный при поддержке профильных министерств, научных институтов и бизнеса, представляет собой первый официальный отчет России в рамках Десятилетия ООН по восстановлению экосистем (2021-2030 годы).