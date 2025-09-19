Алексей Моисеев отметил, что для россиян, которые путешествуют за рубеж, доступны карты международных платежных систем, например, UnionPay, которыми можно рассчитываться там

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Платежная система "Мир" полностью обеспечивает потребности граждан во внутреннем платежном обороте. Об этом сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев в интервью RT.

"Если мы говорим про внутренние расчеты, то Visa нам не нужна. Карта "Мир" полностью закрывает все потребности с точки зрения внутреннего оборота", - - сказал Моисеев.

Он добавил, что для россиян, которые путешествуют за рубеж, доступны карты международных платежных систем, например, UnionPay, которыми можно рассчитываться там. Также Моисеев допустил, что узкий сегмент часто выезжающих за границу россиян может при необходимости оформить карту Visa.