Прогнозы есть разные, отметил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Цена на золото имеет потенциал для дальнейшего роста на фоне снижения роли резервных валют. Такое мнение высказал заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в интервью RT.

"Моя личная точка зрения - золото будет расти и дальше. Прогнозы есть разные. Я встречался с рядом российских ученых, которые говорили, что золото будет стоить $35 тыс. за унцию. Ну, не знаю, будет или не будет, и когда. Но совершенно очевидно, что, по мере заката роли резервных валют, а конкретно доллара (про фунт и другие мы уже и не говорим), люди все больше будут, конечно, фокусироваться на золоте", - сказал Моисеев.