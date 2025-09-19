В 2025 году компания начала работу в Таджикистане

АРХАНГЕЛЬСК, 19 сентября. /ТАСС/. Wildberries (Объединенная компания Wildberries & Russ, РВБ) планирует в дальнейшем расширить свой бизнес на все страны СНГ, заявила основательница Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким, отвечая на вопрос студента, планирует ли компания открывать бизнес в Туркмении. Ким выступала с лекцией на площадке "Дома Знаний" в Архангельске.

"Прямо вот в ближайших планах, скорее всего, нет, но вообще-то мы хотим открываться во всех странах СНГ, я думаю, что обязательно обсудим эту возможность", - сказала Ким.

Компания работает в Белоруссии, Киргизии, Казахстане, Армении, Узбекистане. "В этом году запустили Таджикистан. Партнерство с Грузией есть. Хотим, конечно, в другие страны тоже", - добавила основательница Wildberries.