Основные сервисы торговых сетей и бизнесов Х5 будут доступны при ограничениях мобильного интернета

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Торговые сети и бизнесы X5 будут доступны при ограничениях мобильного интернета, сообщили в пресс-службе компании.

"Благодаря совместной работе с Минцифры и операторами связи основные сервисы торговых сетей и бизнесов Х5 будут доступны при ограничениях мобильного интернета", - сказано в сообщении.

В список включены: все сервисы онлайн-доставки ("Пятерочка", "Перекресток", "Чижик", "Много лосося", Vprok.ru, 5Post), сервисы для курьеров (создание и сборка заказов), сервисы программы лояльности ("Апельсин", "Пакет", личные кабинеты клиентов), корпоративные сервисы, сервисы для поставщиков (личный кабинет поставщика, Х5 Media), отметили в компании.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев в кулуарах форума Kazan Digital Week сообщил журналистам, что список российских сервисов и сайтов, доступных россиянам во время ограничений мобильной сети в России в целях безопасности, будет обновляться каждую неделю.