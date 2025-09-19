КАЗАНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Первая в Татарстане демонстрационная площадка полимерных рукавов для хранения зерновых, масличных культур и силоса открылась на территории агрокомплекса "Август-Кайбицы" в Кайбицком районе Республики Татарстан. Об этом сообщил генеральный директор завода "Август-Полимер" (дочернее предприятие ГК "Август") Владимир Алин.

"Запуск демоплощадки — это в первую очередь презентация уникальных возможностей, которые предоставляет инновационная для российского агросектора технология рукавного хранения. Объединив силы и компетенции двух лидеров в своих областях — "Сибура" и ГК "Август", мы создали первое в Татарстане полностью отечественное производство полимерных рукавов и пленочных материалов для сельского хозяйства. Зерновые рукава — это эффективное и доступное решение, которое кардинально меняет подход к хранению урожая и позволяет значительно повысить рентабельность в растениеводстве, так как исключает многие издержки производства", — отметил Алин.

По его словам, использование такой технологии поможет снизить капитальные затраты на строительство стационарных хранилищ и обеспечить надежное сохранение урожая и кормов.

"Главная цель — это сохранение ценного продукта и минимизация потерь. Таким образом, мы модернизируем российский АПК, способствуя динамичному росту производства сельхозпродукции и решению других национальных задач", — пояснил руководитель по регуляторному содействию отраслевым продажам "Сибура" Сергей Роскошный.

Особенности технологии

Технология заключается в создании внутри герметичного рукава, стенки которого состоят из пяти неразделимо связанных полимерных слоев, особой среды, в которой кислород замещается углекислым газом. За счет этого останавливаются окислительные процессы, а также происходит естественная консервация продукции. Одновременно создаются условия для прекращения жизнедеятельности всех микроорганизмов, которые потенциально способны нанести урон урожаю. Как отметил Владимир Алин, благодаря использованию полимерных рукавов можно оставлять зерно прямо в поле или на любой другой специально выделенной площадке, не опасаясь за его сохранность и качество.

"Затраты на приобретение рукавов, подготовку площадки для их закладки и покупку спецтехники возмещаются в среднем в течение одного года. Оптимальным для размещения рукавов является грунтовое покрытие, при этом опыт сельхозпредприятий "Августа" показывает, что качественное хранение урожая в рукавах возможно и на убранном поле. В полимерных рукавах зерно может храниться до полутора лет при соблюдении уровня влажности 13–14%", — уточнил Владимир Алин.

Как отмечается на сайте "Сибура", полимерный рукав вмещает до 250 т зерна. Его стандартная длина составляет от 60 до 75 м.

По словам Сергея Роскошного, использование полимерных рукавов позволяет агропредприятиям сократить расходы на 60–90% по сравнению с использованием традиционных хранилищ. Экономия достигается за счет отказа от строительства капитальных сооружений — элеваторов и складов (до 70%), оптимизации затрат на логистику (до 25%) и энергопотребление (до 40%). Технология также дает возможность избежать простоев техники во время уборки, получить продукцию более высокого качества за счет послеуборочного созревания и выиграть в цене благодаря реализации продукции в оптимальные сроки.

"До недавнего времени рукава для хранения зерна в основном поставлялись в Россию из-за рубежа. В этом году запускается крупное отечественное промышленное производство этой продукции с использованием отечественного сырья. Создана единая технологическая цепь: заводы "Сибура", в частности "Казаньоргсинтез", производят сырьевые компоненты, а "Август-Полимер" выпускает многослойные рукава. Это пример работы своеобразного полимерного кластера в регионе — 40% полимеров местного производства перерабатывают местные же предприятия", — подчеркнул Сергей Роскошный.

Первая линия по производству высокотехнологичных полимерных рукавов и пленочных материалов для сельского хозяйства была запущена на заводе "Август-Полимер" в 2024 году. Мощности завода позволяют выпускать до 50 тыс. рукавов в год для поставок по всей России и в страны СНГ.

По оценкам экспертов, выступавших на конференции "Элеваторы России — 2025", общая мощность зернохранилищ в России составляет 160–170 млн т. Из них более половины — склады, которые обеспечивают только краткосрочное хранение зерна. В России ежегодно теряется около 10%, или 10–12 млн т, зерна при хранении и транспортировке, отмечают специалисты отрасли. Вместе с тем, согласно указу президента России, к 2030 году объем производства продукции АПК должен вырасти на 25% относительно показателей 2021 года. Таким образом, инновационная технология хранения сельхозпродукции в полимерных рукавах отечественного производства становится актуальной и востребованной в контексте экономических интересов и укрепления продовольственной безопасности страны, отметили в компании "Сибур".

