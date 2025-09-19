Названы наиболее востребованные регионы для внутреннего туризма летом

Ими стали Москва, Краснодарский край и Московская область

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Наиболее востребованными регионами РФ у путешественников в рамках внутреннего туризма летом 2025 года стали Москва, Краснодарский край и Московская область. Об этом говорится в анализе платформы "Геокурсор" от VK Predict об итогах лета 2025 года на рынке внутреннего туризма в стране.

"Наиболее востребованными регионами среди путешественников летом 2025 года стали Москва, Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург, Самарская, Ярославская область и Республика Татарстан, Ростовская область, а также Нижегородская и Свердловская области", - сказано в исследовании.

Отмечается, что летом 2025 года основу туристического потока составили жители городов с населением от 100 тысяч до 1 млн человек - суммарно на них пришлось 40% от всех летних путешественников. "Среди тех, кто интересуется зарубежными странами и летом совершал путешествия по России, наибольшая доля турпотока была зафиксирована в Калининградской и Новгородской областях, Карелии, Псковской и Тверской областях, Республике Алтай, Ленинградской, Владимирской и Костромской областях", - говорится в исследовании.

Для расчета использовалась обезличенная информация, представленная платформой "Геокурсор" от VK Predict. Для определения аудитории туристов, из общей аудитории были исключены транзитные путешественники, приезжие в целях посещения родственников и командировки.