Глава банка Андрей Костин отметил, что ранее госдоля составляла около 60%

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Доля государства в банке ВТБ по результатам проведенной допэмиссии снизилась до уровня в 50% плюс одна акция. Об этом интервью телеканалу "Россия-24" сообщил глава ВТБ Андрей Костин.

"На сегодня она уже достигла минимально большого уровня - 50% плюс одна акция", - назвал он размер пакета акций ВТБ, принадлежащих государству.

Ранее, указал Костин, доля государства составляла около 60%. Глава ВТБ отметил, что это снижение не повлияет на деятельность банка, так государственный контроль и прежние органы управления сохраняются.

19 сентября стало известно, что наблюдательный совет ВТБ принял решение о размещении до 1 264 000 000 акций, по результатам проведенной допэмиссии привлечено до 84,7 млрд рублей.