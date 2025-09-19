Это произойдет, если РФ сосредоточится на фундаментальных разработках ПО, указал генеральный директор крупной компании-разработчика систем управления базами данных Postgres Professional

НОВОСИБИРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Россия способна стать IT-державой в случае если сосредоточится на разработке фундаментальных технологий, к которым относятся операционные системы (ОС) и системное программное обеспечение, таким мнением поделился с ТАСС генеральный директор крупной компании-разработчика систем управления базами данных (СУБД) Postgres Professional Иван Панчин.

"Когда другие страны будут чувствовать, что Россия является также и IT-державой, отношение к ней будет совсем другое <...> Очень важно, чтобы основное внимание уделялось именно фундаментальным технологиям. <...> К этому относится так называемая системная разработка. Это разработка тех программ, без которых нельзя обойтись, на основе которых строятся все остальные программы", - сказал он.

Речь идет о программах, которые работают близко к компьютерному "железу" или служат инструментом для создания пользовательского софта - программ, с которыми напрямую работают обычные люди - браузеры, мессенджеры, игры. По словам Панчина, системные программы зачастую невидимы для обычного пользователя - это операционные системы, базы данных и другие программы, на которых строится вся IT-инфраструктура. "Это софт для профессионалов, поэтому непрофессионалам сложно оценить вообще значимость и вообще даже понять, что он есть", - сказал он.

Компания открыла представительство в новосибирском Академгородке 19 сентября и подписала партнерское соглашение с СибГУТИ. Как отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь, "появление в области крупного разработчика системного программного обеспечения демонстрирует, что Новосибирский регион остается важнейшим центром для развития ведущих российских IT-компаний". Основные задачи центра - развитие компетенций в системном программировании в Сибири, участие в международных open source проектах и подготовка молодых специалистов.

Postgres Professional основана в 2015 году и является крупным российским разработчиком СУБД. Компания входит в топ-5 мировых разработчиков PostgreSQL, занимая второе место по вкладу в развитие этой открытой системы баз данных, и сотрудничает более чем с 20 вузами, включая НГУ, МГУ, ВШЭ и ИТМО.