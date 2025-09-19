В Нарве открылся крупнейший в Европе завод по производству редкоземельных магнитов

Новый завод позволит повысить стратегическую автономность и конкурентоспособность континента, считает ЕК

БРЮССЕЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Крупнейший в Европе завод по производству постоянных редкоземельных магнитов, который позволит снизить зависимость Евросоюза от импорта китайского сырья, открылся в эстонской Нарве. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

"Сегодня в Нарве, Эстония, официально открылся крупнейший в Европе завод по производству постоянных редкоземельных магнитов. Завод, построенный на средства Евросоюза, будет выпускать постоянные редкоземельные магниты для использования в ключевых отраслях экономики, таких как производство электромобилей и ветряных турбин, а также в микроэлектронике", - говорится в сообщении.

Как поясняет ЕК, 90% всех магнитов поставляется в Европу из Китая. В документе говорится, что новый завод позволит повысить стратегическую автономность и конкурентоспособность континента.

Согласно отчету, опубликованному в начале июля нью-йоркской аналитической компанией Strategy Risks, Китай добывает около 70% мировых запасов редкоземельных элементов и располагает более чем 90% мировых мощностей по разделению и переработке наиболее ценных тяжелых редкоземельных элементов. В апреле правительство КНР на фоне обострения торговых споров с США включило несколько редкоземельных элементов в список товаров, подлежащих экспортному контролю. Поставки редкоземельных магнитов в зарубежные страны в апреле и мае резко сократились. После консультаций торговых делегаций двух стран поставки этой продукции американским компаниям были возобновлены.