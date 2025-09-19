Замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев отметил, что также важно организовать производственную кооперацию в этой сфере

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Россия видит хорошие возможности наращивания поставок автомобилей на рынок Филиппин и организации производственной кооперации в этой сфере. Об этом сообщил журналистам замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев по итогам заседания совместной российско-филиппинской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству.

"Видим хорошие возможности для наращивания поставок автомобильной продукции. Сегодня у нас уже неплохо работает на Филиппинах группа "ГАЗ", есть планы и по грузовой технике. Причем мы можем говорить и о <…> поставках, и производственной кооперации. Для этого неплохие есть основы на Филиппинах, которые, в принципе, развивают автомобильный сектор неплохо", - сказал он.

Замминистра отметил, что с точки зрения организации сборки ГАЗ успешно работает во Вьетнаме, и часть уже произведенных во Вьетнаме моделей была поставлена на Филиппины. "Поэтому эту практику можно развивать. Но и напрямую идут поставки под разные программы на Филиппины. Поэтому ГАЗ в этом смысле успешен. И "Камаз" рассматривает возможность", - сообщил Груздев.

В ходе встречи РФ и Филиппины обсудили также тему судостроения. По словам Груздева, Россия могла бы предложить свои решения в области морского сообщения между островами. "Это и сектор туризма, это и доставка товаров, продуктов, коммуникация между островами, это мониторинг прибрежной линии", - подчеркнул он.