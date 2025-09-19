Очаги пожаров расположены в горной местности и не затрагивают отельные зоны на средиземноморском побережье, пояснили в Ассоциации

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Лесные пожары в Аланье не представляют угрозы для находящихся там российских туристов, так как очаги пожаров расположены в горной местности и не затрагивают отельные зоны на средиземноморском побережье. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"На текущий момент огонь не угрожает российским организованным туристам в районе Аланьи. Их отдых проходит по плану. Аннуляций и просьб о досрочном возвращении нет", - говорится в сообщении.

По информации от принимающих компаний, туроператоров, очаги лесных пожаров в районе Аланьи расположены в горной местности и не затрагивают отельные зоны на побережье. Ситуация может коснуться отдельных экоотелей в горах около Аланьи, однако они востребованы в основном у местного населения, пакетные туры туроператоры туда не продают, отметили в АТОР.