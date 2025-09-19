Задолженность сохранялась с 2022 года

ЛУГАНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Почти 190 млн рублей задолженности по заработной плате, сохранившийся в регионе с 2022 года, погасили горнякам ряда предприятий Луганской Народной Республики. Об этом сообщил глава Минтопэнерго ЛНР Константин Роговенко.

"Задолженность по заработной плате сотрудникам центральной обогатительной фабрики "Нагольчанская", горной обогатительной фабрики "Белореченская" и ОАО "Свердловский машиностроительный завод" погашена в полном объеме. <…> На погашение задолженности по заработным платам сотрудникам временных администраций правительством ЛНР была выделена субсидия в размере более 187 млн рублей", - приводятся слова Роговенко в Telegram-канале министерства.

Как уточнили ТАСС в Минтопэнерго региона, задолженность по зарплатам горнякам упомянутых предприятий сохранялась в регионе с 2022 года. На данный момент вопрос выделения субсидии двум госпредприятиям ЛНР - "Антрацит" и "Центруголь" - находится на стадии проработки.

25 августа в Минтопэнерго ЛНР сообщали, что правительство региона выделило более 1 млрд рублей на погашение задолженности по заработной платы шахтерам ООО "ТЭК "Родина" и ООО "Торговый Дом" Донские угли".