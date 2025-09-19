Офис будет координировать все литовские проекты по восстановлению Украины, в частности в рамках коалиции "укрытий гражданской защиты", к которой Литва недавно присоединилась

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Литва официально открывает в Киеве офис Центрального агентства по управлению проектами, который займется строительством укрытий на Украине. Об этом сообщил глава МИД страны Андрей Сибига по итогам встречи с литовским коллегой Кестутисом Будрисом.

"Этот визит особенный, во время него мой коллега официально откроет в Киеве офис Центрального агентства по управлению проектами Литвы", - сказал Сибига на совместной пресс-конференции с главой МИД Литвы. По словам Сибиги, офис будет координировать все литовские проекты по восстановлению Украины, в частности в рамках коалиции "укрытий гражданской защиты", к которой Литва недавно присоединилась.

"Коалиция укрытий" была учреждена по инициативе Финляндии в мае этого года. В ее рамках намечено до 2030 года построить на Украине 5 тыс. убежищ.