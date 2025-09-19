В кредитной организации предупредили, что могут наблюдаться временные трудности с доступом в личный кабинет и мобильное приложение

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Модульбанк фиксирует массовую DDoS-атаку на свои сервисы, основная волна уже отражена, сообщается в Telegram-канале кредитной организации.

"Фиксируем массовую DDoS-атаку на наши сервисы. Основная волна уже отражена, но атака продолжается", - говорится в сообщении.

В этой связи могут наблюдаться временные трудности с доступом в личный кабинет и мобильное приложение, предупредили в Модульбанке.

"Наша команда работает над полной стабилизацией работы сервисов", - добавили в кредитной организации.

Модульбанк позиционирует себя как банк для предпринимателей. Занимает 104-е место среди российских кредитных организаций по размеру активов. В феврале 2024 года подпал под санкции США.