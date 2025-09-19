Банкноты пользуются большой популярностью у туристов, отметил председатель Банка Абхазии Беслан Барателия

ПЯТИГОРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Две новые коллекционные банкноты выпустит Банк Абхазии в 2026 году. Об этом в ходе видеоинтервью в студии ТАСС на полях I Международного экономического форума "Южная Осетия. Горизонты инвестиций" сообщил председатель Банка Абхазии Беслан Барателия.

"В следующем году будут выпущены две банкноты. Одна будет посвящена бывшему руководителю советской Абхазии Нестору Лакоба, и вторая банкнота будет с изображением красной бабочки", - сообщил Барателия.

Он также отметил, что банкноты пользуются большой популярностью у туристов.

"Огромное количество туристов, которые приезжают в нашу страну, на память об Абхазии приобретают эти банкноты. История с магнитиками на холодильник, она уже приелась, и людям хочется что-то недорогое и в то же время напоминающее о той или иной стране", - добавил спикер.

Первый международный форум "Южная Осетия. Горизонты инвестиций" проходит в Цхинвале с 18 по 20 сентября. На форуме ожидается порядка 2 тыс. делегатов. Участие в мероприятии примут президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Абхазии Бадра Гунба, представители Администрации президента РФ, Российского экспортного центра, Центрального банка РФ, а также делегации российских регионов. Среди гостей мероприятия ожидаются и представители ВТБ, ПСБ, ВЭБ.РФ, а также участники бизнес-ассоциаций России и Южной Осетии. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.