МАХАЧКАЛА, 19 сентября. /ТАСС/. Потребители электроэнергии в Дагестане задолжали более 16 млрд рублей филиалу "Дагэнерго" - Россети Северный Кавказ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил исполняющий обязанности директора филиала Магомедшапи Шапиев.

"Провел совещание, посвященное состоянию дебиторской задолженности перед филиалом "Дагэнерго". <…> Общая сумма задолженности составляет 16,6 млрд рублей, из которых, юридические лица задолжали 11,5 млрд рублей, физические лица имеют долг в размере 5,1 млрд рублей", - написал Шапиев.

По его словам, работа над снижением дебиторской задолженности продолжается, принимаются меры по ее судебному взысканию. "Особое внимание уделялось ситуациям в наиболее проблемных районах сбыта, где долги особенно высоки. Подано около 9 тыс. заявок на отключение электроэнергии должникам. По итогам реально было отключено лишь 180 абонентов. После оплаты долга отозваны почти 3,8 тыс. ранее заявленных заявок на отключение", - добавил Шапиев.