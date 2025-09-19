В компании отметили, что сотрудничают с проверяющими органами

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Производитель алкоголя Ladoga сообщил о проведении правоохранителями проверочных мероприятий в отношении контрагентов компании. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ladoga.

"Компания Ladoga подтверждает факт проведения проверочных мероприятий в отношении ее контрагентов", - говорится в сообщении.

Ранее портал "78.ru" сообщил об обысках на складе компании из-за возбужденного уголовного дела по факту продажи алкоголя без лицензии в заведении общепита. В Ladoga сообщили, что, по их информации, продукция компании, ранее проданная в розничном магазине, была обнаружена правоохранителями при проверке одного из заведений общепита Петербурга, не имеющего надлежащего разрешения для реализации алкогольной продукции, что послужило поводом для проверки контрагентов организации.

Компания сотрудничает с проверяющими органами, все руководство компании находится на своих местах, добавили в Ladoga.

"Проверка не оказывает влияния на производственные процессы и работу компании в целом, все ключевые структуры работают в штатном режиме. Ladoga продолжает выполнять все обязательства перед своими клиентами и партнерами без перебоев", - подчеркнули в компании.