Ассоциация блогеров и агентств добилась отмены "вечной отчетности" по рекламе

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Ассоциация блогеров и агентств (АБА) добилась изменений в правилах сбора рекламных данных, которые снимают обязанность предоставлять сведения о рекламных кампаниях, опубликованных более года назад. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе АБА.

"СРО "Ассоциация блогеров и агентств" повлияла на изменения в правилах сбора рекламных данных, которые снимают обязанность предоставлять сведения в ОРД (оператор рекламных данных - прим. ТАСС) о рекламных кампаниях, опубликованных более года назад. Принятые изменения делают регулирование интернет-рекламы более адекватным современным бизнес-практикам: рынок становится прозрачнее, а рекламодатели экономят ресурсы, ранее уходившие на избыточную отчетность", - сообщили в пресс-службе.

Исключение составила только видеореклама: для нее сохраняется требование хранить и предоставлять данные за весь период размещения.

"Мы неоднократно поднимали тему "вечной отчетности" в диалоге с государством, которая создавала лишнюю нагрузку на рынок. Отмена вечной отчетности - результат системного диалога индустрии и государства. Мы видим, что рынок был услышан: бизнесу станет проще работать, а регулятор продолжит получать достоверную информацию для контроля. Для нас это важный пример того, что открытая дискуссия и объединение позиций профессионального сообщества дают конкретные результаты", - отметил сооснователь Ассоциации блогеров и агентств Максим Перлин, его слова привели в пресс-службе.

Ассоциация блогеров и агентств - объединяет ведущие агентства со специализацией в инфлюенс-маркетинге: 62 агентства, 50 тыс. блогеров, 135 млн подписчиков. Это 80% всего рынка инфлюенс-маркетинга.