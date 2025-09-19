Основательница Wildberries, глава РВБ отметила, что компания старается быть не только "товаропроводящей сетью в регион", но и давать возможность местным предпринимателям выйти на торговую площадку

АРХАНГЕЛЬСК, 19 сентября. /ТАСС/. E-commerce (электронная коммерция) не станет заменой ретейла в России, но будет активно развиваться, особенно для удаленных территорий, заявила основательница Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким в Архангельске, где выступала с лекцией на площадке регионального "Дома знаний".

"Мы отстаем от некоторых стран в развитии e-commerce, и видно, что в таких странах, где e-commerce развит сильнее, его доля все равно не превышает, по-моему, 35%. То есть это не замена [ретейлу], - сказала Ким, отвечая на вопрос, может ли e-commerce стать заменой ретейлу в России. - Но, возможно, в нашей стране в силу больших территорий e-commerce будет развиваться активнее, потому что для многих, я знаю, и в Архангельской области, для многих жителей из удаленных населенных пунктов, которых очень много в нашей стране, e-commerce площадки - это такое окно в цивилизацию, если можно так выразиться".

Она отметила, что компания старается быть не только "товаропроводящей сетью в регион", но и давать возможность местным предпринимателям выйти на торговую площадку.

"У нас очень большая логистическая составляющая, мы - крупнейшая логистическая компания по стране, и в следующем году мы хотим войти в топ-5 мировых игроков", - добавила Ким.