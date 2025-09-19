В Минцифры напомнили, что в конце июля 2025 года был принят закон, призванный упростить и систематизировать работу с реестром отечественного ПО

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Минцифры РФ предлагает создать перечень программного обеспечения, которое разрабатывается для нужд компаний и которое нельзя будет приобрести на открытом рынке. Соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, сообщило министерство.

В Минцифры напомнили, что в конце июля 2025 года был принят закон, призванный упростить и систематизировать работу с реестром отечественного ПО. "Перечень ПО для собственных нужд компаний, которое нельзя свободно приобрести на рынке, будет включаться в перечень решений для собственной разработки. Подготовлен соответствующий проект постановления", - сказано в сообщении министерства.

Требования для включения в перечень, как отметили в министерстве, во многом совпадают с критериями для реестра отечественного софта, за исключением введения ПО в коммерческий оборот. Продукты будут включаться в перечень по решению правкомиссии по цифровому развитию, в полномочия которой входит рассмотрение вопросов импортозамещения и реализации стратегий цифровой трансформации госкомпаниями. "Благодаря этому решения о включении ПО в перечень будут приниматься с учетом обоснованности трат госкомпаний на разработку нового собственного ПО и отказа от приобретения коммерческого софта, который уже представлен на рынке и есть в свободном доступе", - добавили в министерстве.

Кроме того, как рассказали в Минцифры, в декабре 2024 года был опубликован документ, в котором вводились дополнительные требования к ПО. Проверка на соответствие данным требованиям является добровольной, что позволит выделить зрелые разработки и предоставить им приоритет в госзакупках, а с учетом принятого в июле закона прошедшее такую проверку ПО получит статус доверенного.

Согласно требованиям, программное обеспечение должно находиться в реестре отечественного ПО или перечне ПО для собственных нужд, иметь совместимость не менее одной версии с отечественным процессором из реестра ПО или реестра радиоэлектронной продукции, иметь обновление только с разрешения пользователя и без использования зарубежных серверов. Также при использовании открытого ПО необходимо соблюдение лицензионных требований и информирование о них пользователя, наличие техподдержки, которая работает по всей стране, контактные данные и график ее работы на сайте и наличие системы учета ошибок и уязвимостей, устранение найденных уязвимостей в течение 30 дней. "Также устанавливаются дополнительные требования для отдельных классов ПО: системного, офисного, средств антивирусной защиты и PLM-систем", - добавили в Минцифры.

"Перечисленные требования распространяются только на софт, который уже есть в реестре российского ПО или перечне ПО для собственных нужд. Проверка на соответствие требованиям к доверенному ПО является добровольной для разработчика. Несоответствие им не приведет к исключению из реестра или перечня", - сообщили в министерстве.

Перечень значимых разработчиков

Вместе с тем, в Минцифры рассказали, что компании, реализующие особо значимые проекты без госфинансирования за счет своих средств и обязующиеся не передавать права на разработку иностранным гражданам, получат статус значимого разработчика. Он присваивается с учетом подписания разработчиком с правительством соглашения, отражающего данные обязательства.

"Нововведения позволят лучше ориентировать реестр на потребности его пользователей в выборе наиболее зрелого и безопасного российского ПО, реализовать механизм "рынок в обмен на инвестиции". Они также направлены на приоритизацию коммерческих разработок, реализуемых на рынке, над продуктами собственной разработки", - считают в Минцифры.