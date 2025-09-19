Также планируется ввести требования к правообладателям софта

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Минцифры РФ предлагает скорректировать сроки подтверждения по новым правилам соответствия включения в реестр российского программного обеспечения. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, сообщило Минцифры.

"Минцифры скорректировало сроки подтверждения соответствия новым правилам для ПО из реестра или претендующего на включение в него. Проект постановления об изменениях в порядок ведения реестра был размещен для общественного обсуждения в декабре 2024 года. Такие изменения - ответ на запрос отрасли", - сказано в сообщении.

Требование о совместимости ПО двумя российскими операционными системами будет вступать в силу поэтапно, по мере технической готовности разработчиков. Так, с 1 июня 2026 года - для средств виртуализации и офисного ПО, с 1 января 2027 года - для средств обеспечения облачных и распределительных вычислений, хранения данных, серверного ПО, средств управления базами данных, средств обеспечения ИБ, с 1 июня 2027 года - для прикладного и отраслевого ПО, средств обработки и визуализации массивов данных, а с 1 января 2028 года - для промышленного ПО и средств управления процессами организации. "В реестре появится информация о соответствии программы требованиям доверенного ПО", - добавили в Минцифры.

Также планируется ввести требования к правообладателям софта. Будет введено понятие "контроль" для коммерческой организации, согласно которым при включении в реестр ПО будут учитываться особенности корпоративной структуры компаний. Кроме того, правообладатели лицензии на ПО должны являться гражданами РФ.

"Изменения позволят разработчикам плавно адаптировать свои продукты к новым требованиям. Минцифры продолжит диалог с отраслью, чтобы обеспечить комфортный переход и поддержать развитие отечественных ИТ-решений", - заключили в министерстве.