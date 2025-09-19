Также планируется проведение образовательных и культурных мероприятий, включая семинары, вебинары, лекции и масштабные форумы с участием представителей цифровых сервисов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) и правительство Вологодской области заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируется развитие платформенных решений по управлению интеллектуальными правами на основе общественно-государственной блокчейн-инфраструктуры РЦИС.РФ. Об этом сообщила пресс-служба РЦИС.

"Крупный и малый бизнес нуждается в современных инструментах фиксации, защиты и монетизации интеллектуальных прав, такие платформенные решения окажутся в распоряжении предпринимателей, ученых и деятелей культуры благодаря соглашению с РЦИС. Права на инновационные решения, уникальный контент, сильную корпоративную айдентику будут надежно закреплены в цифровых реестрах, а их оборот существенно упрощен благодаря специализированным платформам", - говорится в тексте.

Как указано в сообщении, стороны готовы работать над формированием устойчивого оборота интеллектуальных прав, анализировать существующие технологические, административные и нормативные барьеры развитию рынка. При этом снижение издержек на лицензионные сделки и защиту прав в цифровой среде будет способствовать решению этой задачи.

Отмечается, что также планируется проведение образовательных и культурных мероприятий по вопросам интеллектуального права, включая семинары, вебинары, лекции и масштабные форумы с участием представителей цифровых сервисов. Подобные проекты были реализованы в Кабардино-Балкарии, Псковской и Амурской областях.

Как проинформировали в пресс-службе, в Вологодской области действует три школы креативных индустрий, студенты которых осваивают дизайн, видеопроизводство, 3D-графику и другие творческие профессии. В 2026 году планируется открыть четвертую школу.