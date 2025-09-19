Цена контракта по итогам аукциона составила 425 млн рублей

МАГАС, 19 сентября. /ТАСС/. Копания "Апр-Сити/ТВД", которая входит в структуру Wildberries, купила за 425 млн рублей акции единственного международного аэропорта Ингушетии "Магас". Об этом сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Ранее сообщалось, что власти Ингушетии намерены выставить на торги 100% акций аэропорта "Магас" для его развития.

"Находящиеся в собственности республики 338,5 тыс. акций международного аэропорта "Магас" были включены в программу приватизации госимущества на 2023-2025 годы. Независимые эксперты оценили стоимость акций в 250 млн рублей, в аукционе на их покупку приняли участие компании ООО "Апр-Сити/ТВД" и ООО "АБС Холдинг". 18 сентября победителем аукциона признано ООО "Апр-Сити/ТВД", которое входит в структуру ООО "Вайлдберриз", - сказал Калиматов.

По его словам, цена контракта по итогам аукциона составила 425 млн рублей, договор купли-продажи будет заключен в течение пяти дней.

"Для нашего региона это важный и серьезный шаг, который позволит привлечь инвестиции для модернизации инфраструктуры аэропорта, повысить конкурентоспособность и пропускной способность, улучшить безопасность и увеличить туристический поток, а также запустить международные рейсы", - добавил глава республики.

Аэропорт Магас расположен в 30 км к северо-востоку от столицы Ингушетии. В 2021 году ему был присвоен статус международного.