При этом в регуляторе отметили, что самое важное - не ставка в конкретный момент времени, а предсказуемая траектория ее изменения

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. При высокой ключевой ставке населению выгоднее отложить несрочные покупки, при этом сбережения можно положить на вклад под хороший процент. Так Банк России объяснил, как высокая ключевая ставка влияет на население. Комментарий опубликован в официальном Telegram-канале регулятора.

"Действительно, и 17, и 18% по кредиту - это дорого, а вот по депозитам - очень даже неплохо. Высокие ставки сейчас не просто так. Это нужно, чтобы немного охладить спрос, который все еще опережает предложение, и сдержать рост цен. При высоких ставках людям выгодно отложить несрочные покупки, не брать на них дорогие кредиты, при этом сбережения не тратить, а положить на вклад под хороший процент. Это помогает ценам не разогнаться", - говорится в ответе Банка России на вопрос о том, как ставка в 17-18% влияет на "обычных людей".

При этом в ЦБ отметили, что самое важное - не ставка в конкретный момент времени, а предсказуемая траектория ее изменения. "Принимая решения о том, когда брать кредит или когда начинать инвестиционный проект, размещать ли деньги на вклад и на какой срок, мы думаем не только о том, какова ставка сейчас, но и какой она будет в дальнейшем. И Центральный банк, принимая свои решения по ключевой ставке, мыслит не одним шагом, а целой траекторией и старается максимально открыто делиться этим видением с участниками экономики", - подчеркнули в регуляторе.

При этом в ЦБ указали, что резкое изменение денежно-кредитной политики было бы таким же стрессом для экономики, как для человека - резкое перемещение из жара в холод или обратно. "Изменение ключевой ставки больше похоже на движение к цели по дороге, где водитель так поворачивает руль и выбирает скорость, чтобы по оптимальной траектории войти в каждый поворот и доставить своих пассажиров в пункт назначения безопасно и в срок", - пояснили в Банке России.

"Так что можно сказать, что основное влияние ключевой ставки на обычных людей в конечном итоге состоит в том, что установленная на нужном уровне в нужное время, она сдерживает рост цен, делает его низким и предсказуемым", - заключили в ЦБ.

Решение по ставке

ЦБ РФ 12 сентября в третий раз подряд снизил ключевую ставку - на 1 п.п., до 17% годовых. Регулятор отметил, что дальнейшие шаги будут зависеть от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.