Полученное топливо планируют продавать населению для бытовых нужд, а также поставлять на электростанции

ДОНЕЦК, 19 сентября. /ТАСС/. Более 140 млн рублей намерен направить инвестор на извлечение топлива из терриконов в трех городах ДНР, сообщил ТАСС и.о. министра имущественных и земельных отношений республики Александр Дудник.

"В рамках ПМЭФ наш президент заявил о том, что у нас за долгие годы накоплено огромное [количество] отходов промышленного производства, и что это потенциал для их переработки и вовлечения в хозяйственный оборот этих земельных участков. Мы в ДНР взаимодействуем с инвестором, который использует передовые технологии по сухой переработке данных терриконов, - сказал Дудник. - Ожидается, что инвестиции по проекту составят 142 млн рублей".

Он добавил, что на переработку одного террикона в среднем понадобится около двух лет. Полученное топливо планируют продавать населению для бытовых нужд, а также поставлять на электростанции. Инвестор намерен заняться породными отвалами на востоке республики - в Снежном, Торезе и Шахтерске.

Президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме в июне предложил подготовить проекты по извлечению ценных компонентов из отходов промышленности и горнодобычи. По словам главы государства, необходимые технологии в стране есть.