Она позволяет охладить высокий, растущий спрос, который опережает рост предложения, объяснил регулятор

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Высокая ключевая ставка Банка России сейчас является своеобразной жаропонижающей таблеткой для экономики с температурой, написал регулятор в своем Telegram-канале.

"Можно сказать, что высокая ключевая ставка сейчас - это жаропонижающая таблетка для температурящей экономики. Горько, но необходимо. Высокие ставки позволяют охладить высокий, растущий спрос, который опережает рост предложения", - отмечает ЦБ.

По мнению регулятора, когда экономика перегрета, как сейчас, низкие ставки - это "не панацея, а тушение пожара бензином".

"Ведь рост производства зависит не от количества денег, а от ресурсов и их производительности - это труд, капитал и технологии. Сейчас основное ограничение - это дефицит кадров. Поэтому даже если залить экономику дешевыми деньгами, это не решит проблему. Компании, получив деньги, еще яростнее будут конкурировать друг с другом за ограниченные ресурсы, производство при этом не вырастет, а вот инфляция еще больше ускорится", - указывает ЦБ.

Как указывает регулятор, период высоких ставок - непростое время для компаний, но нужно его пережить, чтобы в итоге жить и работать в условиях умеренно и предсказуемо меняющихся цен и брать кредиты уже по доступным ставкам.