МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Доходы Социального фонда России в первом полугодии 2025 года составили 7,9 трлн рублей, а расходы - 8,1 трлн рублей. Бюджет за шесть месяцев исполнен с дефицитом в 218 млрд рублей, свидетельствует оперативный доклад Счетной палаты о ходе исполнения бюджета фонда за январь - июнь 2025 года.

"Бюджет Социального фонда России за первое полугодие 2025 года исполнен с дефицитом в объеме 218,3 млрд рублей. В первом полугодии 2025 года в бюджет СФР поступили доходы в общем объеме 7,9 трлн рублей, что на 6,8% больше соответствующего показателя 2024 года. Исполнение годового плана по доходам выросло на 1,4 процентного пункта и по состоянию на 1 июля 2025 года составило 47,4%", - говорится в докладе.

Основную долю в общей структуре доходов фонда составили страховые взносы - 5,7 трлн рублей, за год они выросли на 540,2 млрд рублей (на 10,6%). Расходы в первом полугодии 2025 года выросли относительно аналогичного периода 2024-го на 855,6 млрд рублей (11,8%) и составили 8,1 трлн рублей (47,6% от утвержденных годовых назначений).

В частности, расходы на пенсионное обеспечение населения за год выросли почти на 622 млрд рублей (11,9%), составив на 1 июля 2025 года 5,8 трлн рублей. На реализацию мер социальной поддержки семей с детьми израсходовано 979,7 млрд рублей (42,1% от годового объема). Основная доля в указанных расходах (77,6% или 760,6 млрд рублей) приходится на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, также на материнский капитал израсходовано 194,2 млрд рублей.