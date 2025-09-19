Министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти также указал на репутационные риски

БРЮССЕЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти признал наличие юридических препятствия на пути реализации предложения Еврокомиссии об использовании замороженных российских активов.

"Мы со всем вниманием оцениваем европейское предложение [по российским активам], прекрасно понимая юридические ограничения и репутационные риски", - приводит агентство ANSA его слова на полях неформальной встречи министров экономики и финансов стран ЕС в Копенгагене.

10 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК не намерена проводить конфискацию замороженных на Западе российских активов, однако использует их для выдачи кредитов Украине. Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более 200 млрд евро - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против их экспроприации, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства Западом замороженных российских резервов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на кражу ее активов в Европе. Он подчеркивал, что Кремль намерен организовать юридическое преследование причастных к этой схеме.