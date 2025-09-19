Курганская область и Белоруссия договорились увеличить товарооборот между территориями

Соглашение о сотрудничестве подписали акционерное общество "Территориальный проектный институт гражданского строительства "Кургангражданпроект" и проектное республиканское унитарное предприятие "Белкоммунпроект".

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Курганской области и Белоруссии подписали план мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества на 2025-2027 годы. Достигнута договоренность увеличить объемы экспорта и импорта, в том числе речь идет о фармацевтике, продукции машиностроения, различных видах оборудования и техники, передает пресс-служба губернатора области.

"[Протокол к плану] подразумевает расширение закупок продукции белорусских производителей, встречно также Республика Беларусь будет стараться приобретать больше продукции курганских предприятий. <…> Над чем нам предстоит поработать: это наши мостовые сооружения, наша фармацевтика, наша продукция машиностроения, это белорусские лифты, белорусская техника и оборудование. Поэтому мы друг у друга будем покупать в большей степени, в большем объеме. [Так,] мы сегодня обсуждали, что наша новая модификация автогудронатора Белоруссию очень заинтересовала, потому что у них таких нет", - сказал глава области Вадим Шумков.

Министр ЖКХ Республики Беларусь Геннадий Трубило отметил, что белорусская делегация посетила широкий спектр курганских предприятий в течение двух дней. "[Увидели] такие предприятия, как "Регион-45", "Курганстальмост", предприятие, которое производит вездеходы ["Бурлак"]. Впечатлил центр Илизарова (Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии им. Г. А. Илизарова Минздрава РФ - прим. ТАСС)", - поделился Трубило с журналистами.

Кроме того, соглашение о сотрудничестве подписали акционерное общество "Территориальный проектный институт гражданского строительства "Кургангражданпроект" и проектное республиканское унитарное предприятие "Белкоммунпроект".

Как подчеркнули в правительстве региона, для Курганской области Республика Беларусь - один из ключевых внешнеторговых партнеров, по итогам первого полугодия 2025 года эта страна занимает четвертое место по объему взаимной торговли. Генеральный консул республики в Екатеринбурге Сергей Чичук также сообщил, что Курганская область является для Белоруссии значимым партнером, и в этом году товарооборот увеличился на 37,8%. "Экспорт на 23,1%, а ваши поставки к нам на 56,8%. Надо эту тенденцию закреплять. И наше правительство ставит перед нами задачу по постоянному поиску новых идей и проектов", - сказал Чичук.

На сегодняшний день предприятия Курганской области поставляют в Белоруссию фармацевтическую продукцию, изделия из черных металлов, насосы, оборудование для медицинской промышленности, подшипники, радиаторы, кондитерские и мучные изделия. А курганскими сельхозтоваропроизводителями востребована белорусская техника, в том числе тракторы и комбайны. Также спросом пользуются оптические приборы и инструменты, мебель, трикотажные изделия.