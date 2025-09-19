В Казани подвели итоги форума Kazan Digital Week

Мероприятие проходило с 17 по 19 сентября в Татарстане

КАЗАНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Торжественная церемония закрытия международного форума Kazan Digital Week прошла в Казани. Мероприятия форума, на котором обсуждались актуальные вопросы цифровизации и технологий, посетили 17 тыс. человек, еще 8 тыс. посмотрели их онлайн. В финале мероприятия наградили ведущие компании в сфере IT, победителей кибербитвы и лучшие стартапы.

Дискуссии и конкурсы

Заместитель премьер-министра Татарстана Шамиль Гафаров на закрытии форума отметил, что Kazan Digital Week дает возможность вести диалог государства и бизнеса. "Это точка принятия совершенно новых, технологически прорывных решений. Это команда людей, которые обеспечивают будущее России, принимают прорывные решения, обеспечивают технологический суверенитет страны", - сказал он.

Во время церемонии закрытия традиционно наградили победителей конкурса "IT Лидер". В разных номинациях награды получили компании "Автодор", "БАРС груп", "Юзтех", "Базис", Innostage, "Айсиэл техно", "Ред софт", "Ростелеком", "Лаборатория Касперского", МАУ "Цмирит". Российским стартапам вручили сертификаты на бесплатное участие в Российском венчурном форуме - 2026, также были награждены лучшие зарубежные стартапы.

Кроме того, наградили победителей Всероссийской студенческой кибербитвы. "В очередной раз мы отмечаем наши достижения в области кибербезопасности. <...> То, что мы делаем каждый год на этом форуме, - действительно повышаем наши технологии безопасности и вкладываемся в развитие нашего кадрового потенциала", - сказал генеральный директор компании Innostage Айдар Гузаиров.

По данным организаторов, в рамках форума прошло более 150 дискуссионных сессий, 12 партнерских мероприятий, 1 300 выступлений ведущих экспертов. Мероприятия форума продолжались три дня и были структурированы по 10 тематическим направлениям. Участники обсуждали, в частности, тенденции применения искусственного интеллекта, в том числе в промышленности, и эффект внедрения ИИ в бизнес-процессах, угрозы, которые порождает искусственный интеллект, его влияние на социум, меры безопасности, здравоохранение, внедрение интеллектуальных транспортных систем в регионах РФ и другие темы.

На пленарном заседании главной темой стало достижение технологического лидерства. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев отметил, что доля российского IT-сектора в структуре ВВП может превысить 2,5% в 2025 году. Отдельная секция была посвящена национальному мессенджеру Max. Генеральный директор VK Владимир Кириенко, выступая на форуме, отметил, что число зарегистрированных пользователей мессенджера превысило 35 млн.

Соглашения и выставка

На Kazan Digital Week традиционно было достигнуто большое количество соглашений. Так, было подписано соглашение об информационном взаимодействии между Министерством науки и высшего образования России и правительством Татарстана. Документ направлен на развитие регионального сегмента в составе цифровой платформы управления наукой. Академия наук Татарстана и "Сбер" подписали стратегическое соглашение, в рамках которого будут работать над разработкой инновационных решений для поддержки татарского языка. В том числе планируется обучить татарскому языку нейросеть GigaChat. Российский разработчик решений по управлению динамической IT-инфраструктурой, виртуальных рабочих мест и оказания облачных услуг "Базис" подписал соглашение с бразильской компанией Banif Investimento Participa es S.A. А МУП "Метроэлектротранс" подписал сразу несколько соглашений, в рамках которых в метрополитене Казани может появиться оплата QR-кодами и интеллектуальные терминалы.

На площадке форума все три дня работала выставка высокотехнологичных разработок, программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов, действующих образцов техники и оборудования, в которой приняли участие больше 280 компаний. В частности, Академия наук Республики Татарстан представила модель привлечения партнерских финансов - токен TatCoin и другие разработки, компания "Таттелеком" - систему информирования о режиме беспилотной опасности через IP-домофоны и централизованного открытия дверей подъездов МКД, компания "Инфоматика" представила решения в сфере контроля доступа и билетных систем. Также на площадке была размещена аллея стартапов, были представлены 60 проектов - победители хакатонов.

"Масштаб, с которым мы подошли к форуму в этом году, впечатляет и вдохновляет! Впервые именно на форуме состоялся турнир по битве мини-роботов, впервые мы собрали такое количество посетителей, впервые мы привлекли международные ИТ-стартапы и впервые мы собрали столько заграничных коллег из сферы технологий. Россия и Татарстан всегда открыты технологическому сотрудничеству, и подобные форумы подтверждают это в действии" - отметил министр цифрового развития Республики Татарстан Айрат Хайруллин.

Подводя итоги Kazan Digital Week, заместитель премьер-министра Татарстана Шамиль Гафаров отметил, что это площадка поиска новых решений, молодых талантов. Международный форум Kazan Digital Week проходил с 17 по 19 сентября 2025 года в Татарстане. Впервые форум прошел в 2020 году, а 2023 году мероприятие получило федеральный статус.

