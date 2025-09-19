Он выйдет на прибыль в 2026 году, сказал первый заместитель президента - председателя правления банка Дмитрий Пьянов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Розничный бизнес ВТБ выйдет на прибыль в 2026 году, сейчас он убыточен. Об этом заявил первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов в эфире телеканала "Россия-24".

"Розница в этом году убыточна, в прошлом году была убыточна, потому что у розницы большая доля кредитов выдана по фиксированным ставкам, и законодательно мы не можем, в отличие от корпоративного бизнеса, передать процентный риск физическим лицам. А в следующем году, когда ставки более-менее нормализуются, даже до тех уровней, которые консервативно я сейчас оценил, розница станет плюсовой", - сказал он.

Пьянов отметил, что у ВТБ "работают на полную мощность два двигателя" - корпоративно-инвестиционный бизнес, а также средний и малый бизнес.