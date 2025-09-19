Инвесторы должны будут выплатить администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа комиссию за ведение переговоров и согласование договоренности с Китаем, сообщила газета

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает получить многомиллиардный сбор от инвесторов по условиям сделки о продаже китайской социальной сети TikTok. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их сведениям, инвесторы должны будут выплатить администрации комиссию за ведение переговоров и согласование договоренности с Китаем. Порядок осуществления выплат и их точный размер пока не уточняются, так как обсуждение сделки еще продолжается. В общей сложности американская администрация может получить от инвесторов миллиарды долларов. Это "огромная плата за организацию сделки", отмечает WSJ.

Согласно информации газеты, консорциуму американских инвесторов достанется около 80% акций, а доля китайской компании ByteDance составит менее 20%.

Трамп в пятницу по итогам телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заявил о достижении прогресса в вопросе TikTok. Позднее, беседуя с журналистами в Белом доме, американский лидер сказал, что работа над реализацией сделки по продаже этой платформы уже началась.

Закон, обязывающий ByteDance продать или прекратить деятельность соцсети на территории Соединенных Штатов, был подписан в 2024 году 46-м президентом США Джо Байденом. Трамп говорил, что "тепло относится" к этой платформе, поскольку голоса ее пользователей поспособствовали его победе на президентских выборах. После инаугурации 20 января 2025 года он подписал указ, согласно которому блокировка TikTok в Соединенных Штатах была отложена. Позднее Трамп неоднократно продлевал эту отсрочку, в последний раз он сделал это 16 сентября. Сейчас блокировка соцсети в США отложена до 16 декабря.