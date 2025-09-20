До 27 октября компании обязаны сдать декларацию по НДС за третий квартал

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. В октябре 2025 года организациям и самозанятым следует заплатить некоторые налоги, а также страховые взносы - речь идет об НДС, НДФЛ и налоге на профессиональный доход. И важно точно соблюсти график их уплаты, рассказал ТАСС член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин ("Единая Россия").

"Октябрь для налогоплательщиков начинается с конкретных дат и обязанностей, и если в начале месяца они точечные, к концу список дел заметно разрастается. Первым на горизонте появляется налог на доходы физических лиц: работодатели, которые выплатили зарплату в последние числа сентября, до 3 октября должны направить уведомление об исчисленном НДФЛ, а до 5 октября - перечислить удержанные суммы в бюджет. Новая схема, действующая с 2025 года, разделяет сроки на две части - середину и начало следующего месяца, чтобы налоговый поток был более равномерным", - сказал депутат.

До 27 октября компании обязаны сдать декларацию по НДС за третий квартал, напомнил он. "Этот отчет касается всех, кто работает на общей системе налогообложения и ведет операции, облагаемые НДС. В тот же срок подается декларация по налогу на прибыль за девять месяцев: именно она позволяет государству увидеть промежуточные результаты бизнеса. Туда же добавляется форма 6-НДФЛ, которая отражает суммы удержанного налога с работников, и расчет по страховым взносам - документ, фиксирующий выплаты во внебюджетные фонды. Получается целый пакет отчетности, который компании закрывают одним блоком", - отметил Говырин.

28 октября наступает срок уплаты: компании перечисляют первую треть налога на добавленную стоимость за третий квартал и одновременно проводят ряд других платежей через единый налоговый счет. "Этот день фактически становится самым насыщенным по денежным операциям", - добавил парламентарий.

Самозанятым также нужно заплатить налог за сентябрь - он списывается до 28-го числа, и напоминание об этом приходит в приложении "Мой налог". "Индивидуальным предпринимателям на патентной системе нужно помнить о своем графике: если патент выдан на срок от шести месяцев, то треть суммы уплачивается в течение девяноста дней с даты его начала. Те, кто получил патент в июле, оказываются в ситуации, когда платеж приходится именно на переход сентября в октябрь", - указал Говырин.

Таким образом, начало октября ограничивается лишь обязательствами по НДФЛ у работодателей, а все остальные значимые суммы собираются в конце месяца. "Это превращает финальную неделю октября в настоящий налоговый марафон, где сходятся интересы компаний, самозанятых и предпринимателей на патенте", - заключил депутат.