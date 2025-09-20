Соцфонд: средний размер пенсий вырос почти на 350 рублей с начала 2025 года

В августе показатель составлял 23 519 рублей, свидетельствуют данные фонда

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Средний размер пенсии в номинальном выражении, назначенной пенсионерам, состоящим на учете в системе Социального фонда России, в августе 2025 года составил 23 519 рублей. С начала года пенсии выросли почти на 350 рублей, свидетельствуют данные фонда, которые изучил ТАСС.

На 1 января 2025 года показатель составлял 23 175 рублей.

Пенсии неработающих в январе составляли 23 758 рублей, а в августе - уже 24 013 рублей. Таким образом, они выросли на 255 рублей. При этом пенсии работающих пенсионеров растут значительно быстрее. С начала года они увеличились на 516 рублей - с 20 834 рублей в январе до 21 350 рублей в августе.

Кроме того, численность пенсионеров, состоящих на учете в системе Соцфонда, по данным на 1 августа 2025 года составила 40 млн 761 тыс. человек, тогда как в январе она составляла 41 млн 169 тысяч.